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18:21, 30 октября 2023Культура

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о волшебном лете с Мэттью Перри

Гвинет Пэлтроу раскрыла недолгий роман со звездой «Друзей» Мэттью Перри

Фото: Mario Anzuoni / Reutres

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу почтила память актера Мэттью Перри и рассказала об их недолгом романе. Соответствующий пост она выложила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пэлтроу раскрыла, что познакомилась с будущей звездой сериала «Друзья» в 1993 году на театральном фестивале в Массачусетсе. «Мы оба провели там большую часть лета, играя в спектаклях. Он был таким забавным, таким милым, и с ним было так весело. Мы купались, пили пиво в местном баре и целовались в зарослях высокой травы. Это было волшебное лето», — подписала 51-летняя артистка пост в соцсети.

Актриса отметила, что тогда была только отснята пилотная серия «Друзей», поэтому Перри сильно переживал «надеясь, что большой прорыв не за горами».

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      Сергей Равин
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