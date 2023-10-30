Глава Дагестана назвал фейком отправку задержанных за погром в аэропорту на СВО

Меликов назвал фейком отправку задержанных за погром в аэропорту на СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал фейком отправку задержанных за погром в аэропорту Махачкалы в зону проведения специальной военной операции (СВО). Его официальный комментарий опубликовала пресс-служба местной администрации в Telegram-канале.

«У нас еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону СВО. Зона спецоперации — это не зона. И люди, которые выполняют боевые задачи в интересах нашей страны, должны делать это осознанно», — сказал он.

Меликов добавил, что, если кто-то из числа задержанных изъявит желание «отмыться от позора» и пойти добровольцем или заключить контракт с ВС России, он будет это только приветствовать.

Вечером 29 октября агрессивно настроенная толпа жителей республики Дагестан прорвалась в аэропорт Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива. Протестующие с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях. Дагестанцы проверяли паспорта у пассажиров выезжающих из аэропорта машин в поисках людей, прилетевших из Израиля.

Сообщалось, что в ходе беспорядков ранения получили 20 человек, половина из которых — полицейские. По данным Минздрава на 30 октября, в больницах Дагестана лечатся пятеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм.