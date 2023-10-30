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09:07, 30 октября 2023Спорт

Гол Кузнецова и два паса Овечкина помогли «Вашингтону» победить в матче НХЛ

Гол Кузнецова и два паса Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Сан-Хосе» в НХЛ

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды. Победить «Вашингтону» помогли Дилан Строум, Том Уилсон и российский форвард Евгений Кузнецов. Также двумя пасами отметился капитан команды, российский нападающий Александр Овечкин.

Для «Вашингтона» это третья подряд победа в рамках регулярного чемпионата. «Сан-Хосе» проиграло все девять матчей на старте сезона.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. На его счету 824 гола, он сократил отставание от лидера, на счету которого 894 шайбы. Россиянин уже обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу.

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      Дарья Коршунова
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