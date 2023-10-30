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21:20, 30 октября 2023Бывший СССР

Украинский военный рассказал о требовании Киева взять Горловку

Time: Киев в октябре требовал взять Горловку, но ВСУ не хватает людей и оружия

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинское руководство в начале октября требовало у командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести операцию по взятию Горловки, однако получило в ответ лишь вопрос «Чем?», поскольку военным не хватает ни людей, ни оружия, об этом пишет журнал The Time со ссылкой на высокопоставленного военного.

Как уточнил военнослужащий, Киев требовал «вернуть» Горловку. «У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» — рассказал он о ситуации в украинской армии.

В сентябре ВСУ сбросили взрывное устройство на котельную жилого массива «Солнечный» в Горловке. В результате была повреждена антенна, а на кровле зафиксированы незначительные сколы.

Кроме того, в Горловке при обстреле Калининского района пострадала инфраструктура химического концерна «Стирол».

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      Марина Совина
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