Гоша Куценко назвал любимую секс-сцену с участием своей жены

Российский актер Гоша Куценко назвал любимую секс-сцену в кино с участием своей жены — модели Ирины Скриниченко. Об этом он рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

По словам Куценко, супруга спокойно относится к его секс-сценам и сама снималась в откровенных эпизодах. «Самая крутая постельная сцена была у нее, прямо там был секс. Она ржала, смеялась, волновалась. Это была сцена с [актером Евгением] Цыгановым. Поэтому у меня руки развязаны. Должны же быть какие-то радости — постельные сцены и гонорары», — сказал актер о работе Скриниченко в фильме «Русалка».

Куценко добавил, что они с женой живут отдельно: он в однокомнатной квартире или возле съемочной площадки, а жена с детьми — в загородном доме в Подмосковье. «Зато когда мы встречаемся, это такой праздник. Может быть, наш брак и сохранился на протяжении 20 лет, потому что мы часто на расстоянии находимся», — раскрыл секрет крепких отношений с женой актер.

Также Куценко сообщил, что испытывает возбуждение во время съемок постельных сцен в фильмах. Актер признался, что во время съемок с Мариной Доможировой, которая играет его супругу в сериале «Скорая помощь», поцеловал и немного придушил ее.