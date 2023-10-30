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15:57, 30 октября 2023Наука и техника

Выход GTA VI для ПК оказался под угрозой

GAMINGbible: Rockstar выпустит GTA VI для ПК позже, чем для консолей

Скриншот: Игра GTA

Студия Rockstar представит новую часть серии GTA для ПК позже, чем для консолей. Об этом сообщает издание GAMINGbible.

Журналисты сослались на отчет инсайдера под ником Tez2. По словам его источников, в студии возникли проблемы с разработкой ПК-версии игры. Из-за неназванных багов релиз игры для компьютеров может сорваться: в этом случае Rockstar сначала выпустит GTA VI для консолей, а потом для ПК.

«В студии не хотят, чтобы выход самой ожидаемой игры для ПК закончился такой же ситуацией, как в случае со Star Wars Jedi Survivor или The Last of Us Part 1», — подчеркнул автор. Журналисты напомнили, что описанные тайтлы имели серьезные технические проблемы на старте, которые разработчикам пришлось исправлять с помощью патчей.

Потенциальную задержку выхода GTA VI для компьютеров Tez2 оценил в несколько месяцев. При этом пока нет информации даже об ориентировочных сроках выпуска игры. В августе 2022 года в Rockstar заявили, что разработка новой части серии идет полным ходом.

Актуальная игра серии — Grand Theft Auto V — вышла в сентября 2013 года для консолей PlayStation и Xbox. Релиз игры для ПК состоялся в апреле 2015 года.

В начале сентября журналисты издания GAMINGbible заявили, что из-за возможной забастовки в США разработчики могут перенести сроки выхода GTA VI. Кроме тайтла Rockstar под угрозой переноса оказались и другие игры.

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      Андрей Ставицкий
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