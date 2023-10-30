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18:41, 30 октября 2023Мир

ХАМАС сообщило о боях с ЦАХАЛ на северо-западе Газы

Военное крыло ХАМАС сообщило о боях с ЦАХАЛ на северо-западе Газы
СюжетМинобороны:

Фото: Amir Cohen / Reuters

Военное крыло палестинского движения ХАМАС — бригада «Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило о боях с военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на северо-западе Газы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что бойцы ХАМАС ведут вооруженные бои с израильскими военными с применением автоматов и противотанковых снарядов Al Yasin-105.

Ранее была раскрыта тактика Армии обороны Израиля в боях в секторе Газа. Ограниченные масштабы наступления ЦАХАЛ на сектор Газа позволяют израильским военным использовать преимущество в огневой мощи над «Исламским движением сопротивления».

В субботу, 28 октября, Израиль начал новую фазу военных действий. Об этом объявил министр обороны Йоав Галант. По его словам, военные действия в секторе Газа будут продолжаться до получения дальнейших приказов. Глава израильского Минобороны также заявил об атаках против ХАМАС на всех уровнях.

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