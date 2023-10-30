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19:07, 30 октября 2023Наука и техника

С помощью наушников научились измерять частоту сердечного ритма

9to5Google: Google изобрела способ измерения пульса с помощью наушников

Фото: Caley Vanular / Unsplash

Инженеры Google описали способ измерения медицинских показателей с помощью обычных наушников. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Журналисты медиа обратили внимание на публикацию специалистов компании на платформе Google Research. В материале говорится, что инженеры придумали способ, как относительно точно получать данные о частоте сердечного ритма с помощью наушников.

Фитнес-трекеры, умные часы и прочие устройства собирают данные о пульсе пользователя с помощью фотоплетизмографии (PPG). Ученые Google изобрели способ сбора данных посредством аудиоплетизмографии (APG), когда устройство получает данные через ультразвук. В этом случае передатчик отправляет сигнал низкой интенсивности, который отражается от стенок ушной раковины.

В ходе исследования специалисты выяснили, что сигнал может искажаться в некоторых случаях. Чтобы устранить помехи, ученые начали использовать несколько ультразвуковых частот и собирать данные на основе наиболее точного сигнала.

В исследовании Google приняли участие 153 энтузиаста. В итоге оказалось, что новый способ позволяет довольно точно собирать медицинские данные — частота ошибок при замере пульса и вариабельности сердечного ритма составила 3,21 и 2,7 процента соответственно.

В марте китайская компания Huawei представила первые на рынке беспроводные наушники с возможностью измерения температуры и пульса. Гарнитуру Huawei FreeBuds Pro 2+ оценили в 1499 юаней, или около 19 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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