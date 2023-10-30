Квартиру Зеленского в Крыму продали за миллионы рублей. Кому она досталась и куда направят деньги?

Квартиру Зеленского в Ялте продали на открытом аукционе за 44,3 млн рублей

В понедельник, 30 октября, ранее национализированную квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены продали на открытом аукционе. Новые владельцы заплатили за объект в крымском городе Ялта 44,3 миллиона рублей — более чем на 20 миллионов больше стартовой цены.

Покупатели не знали, что квартира принадлежала президенту

Аукцион прошел в электронной форме на площадке портала «ГИС Торги», где проводят торги по реализации государственного и муниципального имущества. За право купить бывшее жилье Зеленского боролись всего два участника. Победительницей аукциона стала жительница Москвы Ольга Липовецкая. По ее словам, квартира была приобретена с целью личного проживания. Новая владелица объекта отметила, что в Ялте подходящие условия для жизни с детьми, что стало важным фактором при выборе недвижимости для покупки.

Приобретали для себя и для семьи, просто для детей и для климата. Ольга Липовецкая Новая собственница квартиры Зеленского

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Муж Липовецкой Игорь добавил, что ни он, ни его супруга до завершения торгов не знали, кто владел квартирой в прошлом. Он также отметил, что не считает этот факт из истории объекта важным и заслуживающим дополнительного внимания со стороны. По словам Игоря, то, что его жена купила на аукционе бывшее жилье украинского лидера — счастливая случайность.

Бывшая квартира Зеленских находится в элитном доме

Бывшая квартира Зеленских расположена в поселке Ливадия по адресу улица Батурина, 44 А, на пятом этаже элитного жилого комплекса «Император». На данный момент она находится в состоянии предчистовой отделки — мебели и розеток нет, но имеется функционирующий санузел. Среди особенностей интерьера отмечаются панорамные окна в гостиной с выходом на балкон. Также внутри жилья есть спальня с ванной и кухня, смежная со столовой. Помимо самой квартиры, хозяева получают доступ к парковочному месту на цокольном этаже ЖК, бассейну и бару на крыше.

Фото: Juan Medina / Reuters

Жилье было оформлено на Елену Зеленскую. Она приобрела ее у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка в апреле 2013 года за 163,8 тысячи долларов. После того, как Зеленский занял пост президента в 2019 году, в его штабе заявили, что после сделки были оплачены все налоги и сборы. В крымском Госкомрегистре признали права государственного лидера на квартиру.

Под национализацию попало и другое имущество

Госсовет Крыма сообщил о решении национализировать квартиру Зеленских в Ялте 24 мая. Глава полуострова Сергей Аксенов объяснил такой шаг тем, что «враги России» не должны зарабатывать на территории Крыма. Позже стало известно, что вырученные с продажи недвижимости средства пойдут на помощь бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.

700 объектов было национализировано в Крыму с 2014 года

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Национализация собственности на полуострове началась после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году. Она коснулась имущества бизнесмена Игоря Коломойского и миллиардеров Рината Ахметова, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других украинских олигархов, политиков и бизнесменов. В феврале 2023 года Константинов заявил, что всего было национализировано коло 700 объектов.