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21:09, 30 октября 2023Интернет и СМИ

В Палестине перепутали Медведчука с израильским генералом

В соцсети Twitter перепутали Медведчука с израильским генералом Бриком
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Палестинские пользователи соцсети X (бывшее название — Twitter) перепутали председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука с израильским генералом Ицхаком Бриком и назвали украинского политика «самым опасным командующим израильской армии». На это обратил внимание МИД Израиля.

Ведомство опубликовало скриншот сообщения, в котором утверждается, что Брик якобы был задержан. Также в нем говорится, что генерал является «самым опасным командующим израильской армии». При этом новость проиллюстрирована фотографией Медведчука. Снимок был сделан после его задержания Службой безопасности Украины в апреле 2022 года.

«Передайте (...), что такого генерала у нас нет», — отреагировали на эту публикацию в МИД Израиля.

Публикации о задержании Брика уже удалены.

Ранее армия Израиля заявила о ликвидации двух высокопоставленных командиров ХАМАС в ходе наземной операции в секторе Газа. Уточнялось, что всего израильскими войсками было ликвидировано четыре важных для палестинского движения военных.

7 октября Израиль сообщил, что бойцы ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ израильская армия объявила о начале военной операции в Газе. 27 октября Израиль вторгся на территорию Газы.

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      Олег Давыдов
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