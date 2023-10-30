В Палестине перепутали Медведчука с израильским генералом

В соцсети Twitter перепутали Медведчука с израильским генералом Бриком

Палестинские пользователи соцсети X (бывшее название — Twitter) перепутали председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука с израильским генералом Ицхаком Бриком и назвали украинского политика «самым опасным командующим израильской армии». На это обратил внимание МИД Израиля.

Ведомство опубликовало скриншот сообщения, в котором утверждается, что Брик якобы был задержан. Также в нем говорится, что генерал является «самым опасным командующим израильской армии». При этом новость проиллюстрирована фотографией Медведчука. Снимок был сделан после его задержания Службой безопасности Украины в апреле 2022 года.

«Передайте (...), что такого генерала у нас нет», — отреагировали на эту публикацию в МИД Израиля.

Публикации о задержании Брика уже удалены.

Ранее армия Израиля заявила о ликвидации двух высокопоставленных командиров ХАМАС в ходе наземной операции в секторе Газа. Уточнялось, что всего израильскими войсками было ликвидировано четыре важных для палестинского движения военных.

7 октября Израиль сообщил, что бойцы ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ израильская армия объявила о начале военной операции в Газе. 27 октября Израиль вторгся на территорию Газы.