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11:37, 30 октября 2023Забота о себе

Названы способы избавиться от опасного косметического дефекта на лице

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Существует большое количество видов пигментных пятен — от веснушек до лентиго, рассказала медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic Евгения Антимирова. Разные способы борьбы с ними врач-косметолог, дерматолог перечислила в комментарии для «Ленты.ру».

Антимирова обратила внимание, что бороться с пигментными пятнами сложно, а в некоторых случаях процедуры имеют краткосрочный характер. Например, вывести веснушки можно только в осенне-зимний период, когда активность солнца минимальна, ведь веснушки — это реакция кожи на накопленный ультрафиолет, объяснила косметолог.

Удалить веснушки можно с помощью световых методик, поверхностных химических пилингов. Также применяют шлифовку неаблятивным лазером в осенне-зимний период

Евгения Антимировакосметолог, дерматолог

Лазерную шлифовку также используют для удаления возрастных пигментных пятен — лентиго, продолжила косметолог. В основном пятна появляются у пожилых людей на открытых участках тела, часто — на лице. Как правило, лентиго выглядят как крупные темные-коричневые пятна. Опасность лентиго в том, что пятна могут расти не только в ширину, но и в высоту и при этом перерождаться в злокачественное образование, предупредила собеседница «Ленты.ру».

Возрастные пигментные пятна можно удалить и с помощью фотоомоложения и пилингов

Также к косметологам часто обращаются просьбой избавить от гиперпигментации, возникающей после ожогов, акне, продолжила Антимирова. В этом случае помогают легкие и лазерные пилинги, чистки с дерматокосметикой, вакуумные чистки с применением кислот.

Более сложные случаи представляют пациенты с хлоазмой, отметила эксперт. Данный вид пигментации возникает из-за нарушений гормонального фона и сбоев в работе щитовидной железы, при аутоиммунных заболеваниях и нехватке витаминов, пояснила врач.

Бороться с этим косметическим недостатком нужно после консультации с гинекологом и эндокринологом, предупредила Антимирова.

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Напоследок косметолог добавила, что сложно удалить родимые пятна. Если же они расположены в области жизненно важных органов и крупных кровеносных сосудов, то делать это и вовсе опасно. Косметологи берутся за удаление родимых пятен только после тщательной диагностики кожи, оценки рисков и консультации с онкологом, подвела итог Антимирова.

Ранее косметолог Тагуи Аветова предупредила о главных причинах появления прыщей в любом возрасте. Среди прочих факторов риска она назвала несбалансированное питание и неправильный прием витаминов.

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      Вера Владзиевская
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