Нефть подешевела на фоне ограниченного вторжения Израиля в Газу

Биржевые цены на нефть Brent снизились до 88,1 доллара за баррель

Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки североморской марки нефти Brent снизилась на 2,6 процента и достигла уровня в 88,1 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Стоимость январских поставок сырья продемонстрировала схожую динамику и снизилась на 2,67 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Ближе к 19:30 по московскому времени котировки опустились до отметки в 86,8 доллара за баррель. В свою очередь, стоимость февральских фьючерсов к этому моменту сократилась почти на 2,6 процента и составила 86,04 доллара.

Аналитики связали подобную динамику с менее масштабным, чем ожидалось, вторжением вооруженных сил Израиля в сектор Газа в рамках борьбы с представителями палестинской радикальной группировки ХАМАС. Наземная операция ЦАХАЛ оказалась не такой массированной, что снизило уровень обеспокоенности сырьевых инвесторов и трейдеров, уточнил бывший трейдер Merrill Lynch Том Эссай. Однако, по его словам, ситуация на Ближнем Востоке продолжит оставаться напряженной в ближайшее время.

Ранее о рисках замедления темпов роста глобальной экономики от разрастания конфликта на Ближнем Востоке предупреждала руководитель отдела экономических исследований компании Allianz Trade Ана Боата. По ее словам, в случае эскалации боевых действий в регионе мировой ВВП может столкнуться с рецессией. Этому будут способствовать высокая вероятность роста биржевых цен на нефть вплоть до 140 долларов за баррель и усиление инфляционного давления.