Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:07, 30 октября 2023Россия

Шойгу объяснил продвижение Западом сил НАТО в Азии

Глава МО РФ Шойгу: Запад пытается обосновать появление в Азии сил НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Западная концепция о «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона» призвана обосновать появление в Азии сил НАТО. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу во время выступления на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине, пишет РИА Новости.

«Спровоцировав острый кризис в Европе, Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион», — отметил министр.

По словам Шойгу, «вовлеченность в противостояние государств, обладающих ядерным арсеналом, кратно умножает стратегические риски».

Глава МО уточнил, что в последнее время наблюдаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала альянса.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион и установить свои порядки представляют опасность.

В свою очередь, отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предсказал скорый распад НАТО. По его словам, альянс стал инструментом распространения власти Вашингтона, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который не имеет отношения к безопасности в Европе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления

      Шойгу заявил о готовности России к диалогу с Западом по Украине

      В Ирландии украинцев призвали слезть с пособий и искать работу

      Россиянам дали совет по вкладам

      Обнаружены новые молекулярные причины астмы

      Шойгу оценил отношения между Россией и Китаем

      Шойгу объяснил продвижение Западом сил НАТО в Азии

      Российский ученый получил условный срок за злоупотребления

      ВСУ потеряли до 110 бойцов при попытке атаковать ВС РФ на донецком направлении

      В Китае раскрыли требования США к союзникам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости