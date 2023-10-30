Шойгу объяснил продвижение Западом сил НАТО в Азии

Глава МО РФ Шойгу: Запад пытается обосновать появление в Азии сил НАТО

Западная концепция о «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона» призвана обосновать появление в Азии сил НАТО. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу во время выступления на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине, пишет РИА Новости.

«Спровоцировав острый кризис в Европе, Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион», — отметил министр.

По словам Шойгу, «вовлеченность в противостояние государств, обладающих ядерным арсеналом, кратно умножает стратегические риски».

Глава МО уточнил, что в последнее время наблюдаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала альянса.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион и установить свои порядки представляют опасность.

В свою очередь, отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предсказал скорый распад НАТО. По его словам, альянс стал инструментом распространения власти Вашингтона, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который не имеет отношения к безопасности в Европе.