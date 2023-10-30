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12:30, 30 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали пять доступных продуктов-энергетиков

Фото: Sheraz Shaikh / Unsplash

Стакан свежевыжатого цитрусового сока способен взбодрить не меньше, чем чашка кофе, рассказала нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5, диетолог Елена Свиридова. Пять доступных продуктов-энергетиков эксперт назвала в комментарии для «Ленты.ру».

Свиридова отметила, что апельсиновый сок помогает сохранять бодрость дольше кофе благодаря витамину С. К тому же, по ее словам, при регулярном употреблении сок улучшает иммунитет и укрепляет сосуды. Из-за этого кровь лучше приливает к мозгу и запускает его активную работу. Для любителей кислых и терпких вкусов подойдут смесь апельсина, лимона и грейпфрута, добавила она.

Бодрящий эффект может оказывать и мята, которую принято считать успокоительным средством, продолжила диетолог. Однако она может придать энергии тем, кто употребляет ее редко.

Мята, нормализуя работу нервной системы, позволяет организму и мозгу полноценно отдыхать и восстанавливаться за ночь. В результате снижается риск недосыпов и некачественного сна — вы просыпаетесь уже в бодром состоянии

Елена Свиридовадиетолог, нутрициолог
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Имбирь также помогает оставаться бодрым и энергичным за счет своего терпкого вкуса и фитоэстрогена, отвечающего за стабильное эмоциональное состояние и выносливость, отметила эксперт. Она посоветовала добавлять имбирь пару раз в неделю в пищу, использовать тертый корень как специю или добавлять в чай или свежевыжатый сок.

Темный шоколад является одним из главных энергетиков по нескольким причинам. Он повышает уровень сахара в крови, тем самым пробуждая организм и заставляя его работать на максимум. Благодаря этому продукту вырабатываются гормоны удовольствия, что помогает человеку работать эффективнее. К тому же в шоколаде присутствует кофеин

Елена Свиридовадиетолог, нутрициолог

«Главный натуральный лайфхак всех спортсменов — бананы. Они содержат витамин B6, отвечающий за слаженную работу нервной системы. А еще глюкозу и фруктозу, повышение уровня которых дарит заряд энергии. Кроме этого, в бананах много клетчатки, обеспечивающей физическую выносливость», — заключила диетолог.

Ранее Елена Свиридова рассказала, как сэкономить, выбирая полезные продукты в магазинах. Она посоветовала в первую очередь покупать сезонные овощи и фрукты.

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      Вера Владзиевская
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