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05:30, 30 октября 2023Путешествия

Россиянин описал туристические районы Бали фразой «это просто помойка»

Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал на Бали и рассказал, что популярные туристические районы острова наименее интересны для посещения. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Это просто помойка. Грязно, пыльно, шумно, пробки, некрасиво. Срочно уезжайте отсюда», — такой фразой описал россиянин Денпасар, Джимбаран и Куту. В качестве альтернативы блогер предложил читателям посетить Санур, Улувату или Чангу.

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«Местные жители на юге не такие добродушные, как в остальных частях Бали, — добавил автор. — Много людей, стригущих деньги на туристах, неблагополучные районы с бедняками, которые вроде бы не несут опасности, но вызывают недоверие».

При этом, по словам туриста, север Бали покорил его сердце. Он отметил красоту горных пейзажей, водопады, вулканы, чистое море и дешевое жилье. Из населенных пунктов он посоветовал остановиться в Амеде. «Отдельное удовольствие ездить по серпантинам на скутере и заезжать в местные варунги (кафе), чтобы поесть с крутым видом на закат в горах», — заключил Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл оптимальный уровень дохода для жизни на Бали. Он посчитал, что месяц жизни на острове обходится примерно в 70 тысяч рублей. «Если найти жилье на долгий срок, то можно сократить траты до 60 тысяч», — подчеркнул он.

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      Мария Борисова
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