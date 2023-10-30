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13:56, 30 октября 2023Экономика

Цены на уран достигли 15-летнего максимума

Биржевые цены на уран достигли 74,3 доллара за фунт

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Стоимость фьючерсных контрактов на ноябрьские поставки природного урана выросла до 74,3 доллара за фунт. Этот показатель стал максимальным за последние 15 лет — с апреля 2008 года, свидетельствуют данные биржевых торгов Comex.

Аналитики связывают резкий прирост с рядом факторов, включая усиление геополитической напряженности. Однако текущие котировки по-прежнему значительно уступают абсолютному ценовому рекорду в 140 долларов за фунт, установленному в мае 2007 года. При этом нынешний уровень превысил планку (около 70 долларов), которая держалась вплоть до произошедшей в марте 2011 года аварии на японской атомной электростанции «Фукусима-1».

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Давление на котировки продолжает оказывать повышенный спрос на уран в мире на фоне ограниченных глобальных запасов. Опасения экспертов также вызывают растущие риски по поводу дальнейших поставок. Кроме того, тревожности добавляет тот факт, что руководство второй по величине в мире по уровню добычи компании Cameco снизило прогноз по производству на 2023 год. С трудностями столкнулся и другой крупный производитель — французская Orano. Европейская компания не может получить необходимые для переработки урана компоненты после военного переворота в Нигере.

Биржевые цены на уран растут на протяжении продолжительного периода времени. К середине первого месяца осени котировки увеличились до 65,5 доллара за фунт. При этом к концу сентября стоимость топлива в ходе торгов подскочила до 70 долларов за фунт. Тогда цены на сырье обновили рекорд за последние 12 лет и приблизились к максимуму, достигнутому перед катастрофой на «Фукусиме».

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      Анатолий Акулов
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