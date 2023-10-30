Цены на уран достигли 15-летнего максимума

Биржевые цены на уран достигли 74,3 доллара за фунт

Стоимость фьючерсных контрактов на ноябрьские поставки природного урана выросла до 74,3 доллара за фунт. Этот показатель стал максимальным за последние 15 лет — с апреля 2008 года, свидетельствуют данные биржевых торгов Comex.

Аналитики связывают резкий прирост с рядом факторов, включая усиление геополитической напряженности. Однако текущие котировки по-прежнему значительно уступают абсолютному ценовому рекорду в 140 долларов за фунт, установленному в мае 2007 года. При этом нынешний уровень превысил планку (около 70 долларов), которая держалась вплоть до произошедшей в марте 2011 года аварии на японской атомной электростанции «Фукусима-1».

Давление на котировки продолжает оказывать повышенный спрос на уран в мире на фоне ограниченных глобальных запасов. Опасения экспертов также вызывают растущие риски по поводу дальнейших поставок. Кроме того, тревожности добавляет тот факт, что руководство второй по величине в мире по уровню добычи компании Cameco снизило прогноз по производству на 2023 год. С трудностями столкнулся и другой крупный производитель — французская Orano. Европейская компания не может получить необходимые для переработки урана компоненты после военного переворота в Нигере.

Биржевые цены на уран растут на протяжении продолжительного периода времени. К середине первого месяца осени котировки увеличились до 65,5 доллара за фунт. При этом к концу сентября стоимость топлива в ходе торгов подскочила до 70 долларов за фунт. Тогда цены на сырье обновили рекорд за последние 12 лет и приблизились к максимуму, достигнутому перед катастрофой на «Фукусиме».