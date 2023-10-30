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03:32, 30 октября 2023Россия

Правительство Дагестана усилило меры безопасности в городах и районах региона

Правительство Дагестана: в городах и районах региона усилили меры безопасности

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В городах и районах Дагестана усилили меры безопасности. Об этом сказано в сообщении правительства республики в Telegram-канале.

«Муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами, в городах и районах усилены меры безопасности», — говорится в официальном заявлении.

При этом ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем главы Дагестана Сергея Меликова и органов власти. Работу аэропорта восстановят в ближайшие дни после восстановительных мероприятий, подчеркнули в правительстве республики.

Пострадавшим окажут необходимую медпомощь, резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Позже появилась информация, что управление СК России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона.

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      Марина Совина
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