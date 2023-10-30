Глава Дагестана прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Меликов назвал беспорядки в Махачкале грубым нарушением закона

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона. Об этом он заявил в Telegram-канале.

По его словам, данная ситуация возмутительна. «Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов!» — написал он.

Ранее сообщалось, что сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц.