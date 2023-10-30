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00:54, 30 октября 2023Россия

В аэропорту Махачкалы включили пожарную тревогу

В аэропорту Махачкалы включили пожарную тревогу, граждан эвакуировали

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога, граждан попросили покинуть помещение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Вечером 29 октября толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива.

По информации Telegram-канала Daily Storm, местные жители начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства, которые должны были приземлиться в городе.

Также в аэропорту Махачкалы толпа местных жителей остановила принятого за еврея мужчину и отобрала у него паспорт.

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      Юлия Мискевич
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