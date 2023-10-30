В аэропорту Махачкалы включили пожарную тревогу, граждан эвакуировали

В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога, граждан попросили покинуть помещение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Вечером 29 октября толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива.

По информации Telegram-канала Daily Storm, местные жители начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства, которые должны были приземлиться в городе.

Также в аэропорту Махачкалы толпа местных жителей остановила принятого за еврея мужчину и отобрала у него паспорт.