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13:02, 30 октября 2023Силовые структуры

В домах причастных к беспорядкам в аэропорту Махачкалы прошли обыски

В Дагестане прошли обыски в домах причастных к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

В Дагестане правоохранители проводят обыски в домах причастных к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. Об этом главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину доложили на оперативном совещании, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Участников погрома допрашивают в рамках уголовного дела. Криминалисты осмотрели места происшествия, зафиксировали все повреждения и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Действиям всех причастных к произошедшему будет дана правовая оценка, подчеркнули в СК.

По итогам совещания Бастрыкин решил передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета. Это поможет провести полное, объективное и тщательное расследование, заявили в ведомстве.

29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Бастрыкин взял его под свой контроль.

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