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09:25, 30 октября 2023Силовые структуры

Бастрыкин взял на контроль дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы

Глава СКР поставил на контроль дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, а затем дать им всестороннюю правовую оценку.

Ранее в МВД заявили, что уже установлены 150 участников беспорядков, а 60 из них — задержаны.

29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц. Позже аэропорт освободили от несанкционированно проникших в него людей.

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      Екатерина Кашурникова
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