Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:05, 30 октября 2023Силовые структуры

Силовики установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

МВД: установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по СКФО.

По данным ведомства, 60 из них уже задержали и отвезли в отдел полиции на допросы. Силовики продолжают устанавливать причастных к произошедшему.

29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц. Позже аэропорт освободили от несанкционированно проникших в него людей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет сделано немедленно». На Украине назвали условие для отмены запрета на переговоры и визита Зеленского в Москву

      Белоруссия подтвердила готовность поддержать процесс переговоров Москвы и Киева

      Германия заявила о неспособности ускорить модернизацию армии

      В США предрекли судьбу премьер-министра Израиля после конфликта с ХАМАС

      Россиянин избил металлическим предметом 17-летнего сына

      ВСУ обстреляли из танка Т-64 приграничное российское село

      Движение машин по Крымскому мосту возобновили

      В США оценили возможности Израиля по уничтожению ХАМАС

      «Самая сексуальная ученая» снялась с аллигатором и пожаловалась на извращенцев

      Сексолог перечислила пять простых шагов на пути к женскому оргазму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости