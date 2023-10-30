Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 30 октября 2023Мир

В МИД высказались о депортации исламских радикалов из Франции

Посольство РФ: Париж не обсуждал с Москвой депортацию радикальных исламистов

Фото: Пресс-служба посольства России во Франции / ТАСС

Париж не обсуждал с Москвой депортацию россиян, приверженных радикальному исламу. Об этом высказались в посольстве России, передает РИА Новости.

«Данная тема пока что муссируется только французами в их информационном пространстве. Что касается посольства, на нас МВД Франции в официальном порядке не выходило», — заявили в МИД.

29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Минздрав ранее заявлял о 20 пострадавших — это и гражданские лица, и сотрудники полиции. По данным ведомства, медицинская помощь в стационарах потребовалась десяти из них.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы должны привыкнуть к этой мысли». Германия предупредила о возможной войне в Европе

      В России испытали системы подавления FPV-дронов на БМП

      Полковник объяснил проблемы ВСУ на трех направлениях

      Кремль не стал отвечать на вопрос о наказании участников беспорядков в Махачкале

      США и Египет выступили против переселения жителей сектора Газа

      Российский полковник оценил масштабы потерь ВСУ с начала контрнаступления

      Российская учительница придумала способ мотивировать школьников получать пятерки

      Дочь Пригожина рассказала о проблемах со здоровьем

      Авиакомпания отменила рейсы между Дагестаном и Израилем после беспорядков

      Крупнейшая экономика Европы снизилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости