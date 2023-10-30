В МИД высказались о депортации исламских радикалов из Франции

Посольство РФ: Париж не обсуждал с Москвой депортацию радикальных исламистов

Париж не обсуждал с Москвой депортацию россиян, приверженных радикальному исламу. Об этом высказались в посольстве России, передает РИА Новости.

«Данная тема пока что муссируется только французами в их информационном пространстве. Что касается посольства, на нас МВД Франции в официальном порядке не выходило», — заявили в МИД.

29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Минздрав ранее заявлял о 20 пострадавших — это и гражданские лица, и сотрудники полиции. По данным ведомства, медицинская помощь в стационарах потребовалась десяти из них.