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19:30, 30 октября 2023Россия

В российском городе празднование дня рождения привело к отравлению детей

В Уфе несколько детей отравились во время празднования дня рождения

Фото: SashaMagic / Shutterstock / Fotodom

Несколько детей отравились во время празднования дня рождения в одном из заведений Уфы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора в Telegram.

«Нами получена информация о случаях заболевания детей, предварительно, кишечной инфекцией. Все дети были на дне рождения в одном из заведений города Уфы», — сообщили в пресс-службе.

Прокуратура Башкирии сообщила об организации проверки в связи с отравлением детей на мероприятии. «По предварительным данным, несколько детей после приема пищи почувствовали общее недомогание, им потребовалась медицинская помощь», — пояснили там. На данный момент дети, по информации республиканской прокуратуры, находятся на амбулаторном лечении.

Ранее в Перми 21 ребенок, приехавшие на цирковой конкурс, отравились в кафе. Отмечается, что у 13 госпитализированных детей наблюдается температура и рвота, врачи диагностировали у них норовирус.

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      Никита Абрамов
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