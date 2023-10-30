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21:48, 30 октября 2023Россия

Путин обвинил США в желании расколоть Россию

Путин заявил о желании США расколоть Россию и посеять в ней смуту
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин начал совещание после беспорядков в Дагестане. В ходе заседания он также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и ход спецоперации России на Украине, передает ТАСС.

Путин обвинил США в желании расколоть Россию изнутри и заявил, что Вашингтон намерен ослабить страну и посеять в ней смуту. По его мнению, это происходит, поскольку американские власти не могут добиться успеха на поле боя.

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В том же выступлении Путин обвинил США в хаосе на Ближнем Востоке. По его мнению, Вашингтон дискредитирует тех, кто готов остановить военные действия, включая Организацию Объединенных Наций (ООН).

7 октября Израиль сообщил, что бойцы ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ израильская армия объявила о начале военной операции в Газе. 27 октября Израиль вторгся на территорию Газы.

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      Марина Совина
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