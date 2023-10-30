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14:41, 30 октября 2023Культура

Звезду «Кухни» Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура

Актера Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура после обращения активистов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российского актера Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура после обращения общественников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

С данной просьбой в ведомство обратились активисты движения «Отцы России». Они потребовали запретить в стране все выступления звезды сериала «Кухня», а также принудить 66-летнего народного артиста к исправительным работы в качестве наказания.

Ранее защита Назарова обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.
Оштрафовали актера 5 апреля.

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      Сергей Равин
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