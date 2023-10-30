Звезду «Кухни» Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура

Актера Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура после обращения активистов

Российского актера Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура после обращения общественников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

С данной просьбой в ведомство обратились активисты движения «Отцы России». Они потребовали запретить в стране все выступления звезды сериала «Кухня», а также принудить 66-летнего народного артиста к исправительным работы в качестве наказания.

Ранее защита Назарова обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Оштрафовали актера 5 апреля.