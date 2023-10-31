Предположено существование сверхтяжелых атомов на астероидах

The Conversation: сверхтяжелые элементы могут существовать на астероидах

Ученые Университета Аризоны предположили, что на астероидах могут существовать гипотетические стабильные сверхтяжелые элементы. Об этом cообщает издание The Conversation.

Очень тяжелые элементы обычно нестабильны, поскольку имеют большое количество протонов, и электромагнитные силы, вызывающие отталкивание положительно заряженных частиц друг от друга, подавляют сильное ядерное взаимодействие, удерживающее ядро атома вместе. Однако, согласно теории оболочечного строения ядра атома, элементы, содержащие около 164 протонов, могут иметь длительный период полураспада и даже быть стабильными. Этот набор сверхтяжелых элементов называется островком стабильности.

Исследователи под руководством физика Йохана Рафельски рассчитали массовую плотность и другие химические свойства сверхтяжелых элементов, использовав модель, которая представляет атом как единое заряженное облако. Ожидается, что стабильные металлы с атомными номерами около 164 будут иметь плотность от 36 до 68 граммов на кубический сантиметр.

По мнению ученых, эти элементы, скорее всего, не встречаются на поверхности Земли, однако их можно будет найти на астроидах. Так, плотность некоторых астероидов превышает плотность осмия (22,59 грамма на кубический сантиметр) — самого плотного элемента из известных. Такие космические тела были названы компактными сверхплотными объектами или CUDO, и они могут содержать сверхтяжелые элементы в своих ядрах.