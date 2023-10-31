Мужчина нарядился террористом на Хеллоуин и попал под следствие

The Sun: в Великобритании мужчина нарядился террористом на Хеллоуин

40-летний житель Великобритании решил нарядиться террористом на вечеринку по случаю Хеллоуина и попал под следствие. Об этом сообщает The Sun.

Костюм Дэвида Вуттона был связан с терактом, совершенным экстремистом Салманом Абеди в 2017 году на стадионе в городе Манчестер во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами стали 22 человека, еще 120 получили ранения.

На праздник Вуттон надел арабский головной убор и футболку, на которой красной ручкой написал «я люблю Ариану Гранде». В социальной сети мужчина также опубликовал другую часть своего наряда: черную сумку с надписями «бум» и «TNT». «Спорим, меня выгонят с вечеринки по случаю Хеллоуина», — гласит подпись к публикации.

Многие друзья осудили поступок Вуттона. В ответ мужчина заявил, что у отвернувшихся от него товарищей нет чувства юмора. Один из бывших приятелей Вуттона, увидевший его пост в соцсети, обратился в полицию с заявлением о преступлении на почве ненависти. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование произошедшего. «Это не оскорбление. Это был взрослый маскарадный костюм. Я не хотел никого обидеть и приношу свои глубочайшие извинения», — говорит мужчина.

Ранее сообщалось, что житель США ударил скейтбордиста мачете из-за того, что принял его за рыбу. Пострадавший получил рваную рану.

