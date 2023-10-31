Израиль допустил помощь Катара на военную подготовку ХАМАС

Нетаньяху допустил многомиллионную помощь Катара для ХАМАС на военную подготовку

Катар мог оказать движению ХАМАС многомиллионную помощь на военную подготовку, допустил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит Bloomberg.

По его словам, Катар мог направить сотни миллионов долларов для Газы, которые ХАМАС мог использовать для военной подготовки. В материале также сказано, что хотя Нетаньяху и его крайне правое правительство успешно подавили многомесячные протесты против попыток ослабить судебную систему, его шансы остаться у власти после завершения войны с ХАМАС значительно уменьшились.

Ранее в МИД России рассказали о контактах США с руководством палестинского радикального движения ХАМАС через Катар. Отмечается, что до этого переговоры, проводимые под руководством Катара по заложникам ХАМАС, достигли значительного успеха, однако сохраняются серьезные препятствия.