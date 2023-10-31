Кадыров приказал стрелять в лоб участникам массовых беспорядков

Глава Чечни Кадыров: три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки

В случае возникновения массовые беспорядки сможет остановить стрельба сотрудников правоохранительных органов. Об этом сказал глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии, заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.

По словам Кадырова, силовикам при подавлении беспорядков в случае неповиновения сотрудникам полиции следует делать три предупредительных выстрела, а четвертый — уже «в лоб».

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут», — объявил Кадыров.

Он отметил, что правоохранителям следует расценивать это заявление как приказ.

О подавлении беспорядков Кадыров высказался на фоне антисемитских выступлений в Дагестане. Там вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали евреев. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.