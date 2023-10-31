В Казахстане заинтересовались Слуцким

Metaratings: тренер Леонид Слуцкий может возглавить казахстанский «Актобе»

В казахстанском «Актобе» заинтересовались тренером Леонидом Слуцким. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, российский специалист может возглавить команду в случае ухода нынешнего тренера Андрея Карповича. Также претендентом на должность является главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

14 августа в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что поведение Слуцкого в эфире программы «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям восьмой статьи регламента РФС по этике. Его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, а также запретили ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин». Он работал в казанском клубе с 2019-го по 2022-й. Специалист покинул его по собственному желанию.

В 2015-2016 годах Слуцкий возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством команда прошла отбор на Евро-2016, однако на турнире сборная заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.