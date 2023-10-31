В России связали MMA с распространением экстремизма среди мусульман

Член СПЧ Кабанов: подпольные MMA-клубы — рассадник экстремизма среди мусульман

Подпольные MMA-клубы являются рассадниками экстремизма среди российских мусульман. Об этой связи заявил в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов.

По мнению общественника, именно в нелегальных спортзалах насаждается и распространяется радикальная ваххабитская и подрывная идеологии.

«Это проблема и угроза не только для Дагестана или Северного Кавказа, это угроза для всей нашей страны. Такую преступную деятельность необходимо незамедлительно жестко пресекать», — объявил Кабанов.

Ранее глава СПЧ заявил, что дагестанскому обществу нужно привести участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы в чувство.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали евреев. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Десяти из них понадобилась стационарная медпомощь. Управление Следственного комитета России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках.