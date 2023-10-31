Россия нашла новый способ поддержать рубль

FT: РФ запретила уходящим западным компаниям выводить деньги в долларах и евро

Для поддержки слабого рубля Москва запретила западным компаниям, которые продают свои активы в России, выводить из страны выручку в долларах и евро. О таком способе узнала Financial Times (FT).

При уходе с рынка компании должны согласовать цену продажи в рублях, но, если продавец настаивает на иностранной валюте, ему грозят задержки и даже потери средств. В стране уже действует ряд требований, в том числе взнос в бюджет в размере 5, 10 или 15 процентов от суммы сделки, а также продажа бизнеса с дисконтом не менее 50 процентов от реальной рыночной стоимости компании. Сборы от уходящих из страны фирм принесут федеральному бюджету примерно 114,5 миллиарда рублей за 2023 год.

Газета со ссылкой на источник подчеркнула, что российское правительство не дает компаниям получить всю выручку от сделки и неофициально установило лимит в 500 миллионов долларов на вывод денег за рубеж. «Государство ввело контроль за движением капитала, не говоря об этом», — заявил собеседник издания.

Однако в Кремле связь новых ограничений с падением курса российской валюты отрицают. Об этом заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, при этом отмечая, что свободно уйти с рынка зарубежным компаниям сейчас не дадут. Он также добавил, что рубль, как и многие валюты, подвержен волатильности, и это нормальный экономический процесс, после чего предложил адресовать эти вопросы правительственной комиссии. С начала года российская валюта по отношению к доллару упала в цене более чем на 20 процентов.