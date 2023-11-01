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13:42, 1 ноября 2023Спорт

Бразильский футболист клуба РПЛ захотел получить российское гражданство

Защитник «Крыльев Советов» Костанца заявил, что хотел бы российское гражданство

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца захотел получить российское гражданство. Его слова приводит Sport24.

«Интересная тема. Я бы сделал, без проблем», — заявил бразильский футболист, у которого также есть итальянский паспорт.

Костанца выступает за самарский клуб с января 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в десяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее стало известно о желании получить российское гражданство сербским футболистом Джордже Деспотовичем, игравшим за несколько клубов РПЛ. «У него русская жена и ребенок. В конце года он подаст документы на получение гражданства», — рассказал представитель спортсмена Юрий Горбенко.

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