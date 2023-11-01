Бразильский футболист клуба РПЛ захотел получить российское гражданство
Защитник «Крыльев Советов» Костанца заявил, что хотел бы российское гражданство
Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца захотел получить российское гражданство. Его слова приводит Sport24.
«Интересная тема. Я бы сделал, без проблем», — заявил бразильский футболист, у которого также есть итальянский паспорт.
Костанца выступает за самарский клуб с января 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в десяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Ранее стало известно о желании получить российское гражданство сербским футболистом Джордже Деспотовичем, игравшим за несколько клубов РПЛ. «У него русская жена и ребенок. В конце года он подаст документы на получение гражданства», — рассказал представитель спортсмена Юрий Горбенко.