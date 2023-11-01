Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Григор Димитров
2:1
Завершен
Даниил Медведев
Париж
Родина
3:0
Завершен
Черноморец
Fonbet Кубок России|1/8 финала
Локомотив М
3:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа B
Сочи
2:0
Завершен
Факел
Fonbet Кубок России|Группа A
Спартак М
2:3
Завершен
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа D
22:06, 1 ноября 2023Спорт

Тутберидзе высказалась о реакции Трусовой на серебряную медаль Игр-2022

Тутберидзе рассказала, что Трусова кидала в нее коньки после серебра на ОИ
Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о реакции ее ученицы Александры Трусовой на серебряную медаль Игр-2022. Ее слова приводит YouTube-канал «Коммент.Шоу».

«Она же меня там и пихала, и толкала. А потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки, которые будет снимать, и я буду уворачиваться. Вот такая Сашка», — рассказала тренер.

Ранее Тутберидзе рассказала, что ее очень расстраивают переходы ее фигуристок к другим специалистам. «Я думаю, что очень много добрых людей вокруг. Ей [Юлии Липницкой] же писали везде: меняй тренера. И Жене [Медведевой] писали: надо менять тренера, тренер тебя слил», — рассказала тренер.

Этери Тутберидзе получила известность благодаря работе с одиночницами. Среди ее воспитанниц есть олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева, а также серебряные призеры Игр Евгения Медведева и Александра Трусова.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу «основательно встряхнул» генералов. Что он решил изменить в тактике СВО?

      Стало известно число ожидающих эвакуации из сектора Газа россиян

      Байдена предупредили о потере голосов из-за поддержки Израиля

      Россия и Куба подписали программу сотрудничества в экономике

      Задержанному во Франции миллиардеру Кузьмичеву предъявили обвинения

      Автогол Денисова помог «Краснодару» обыграть «Спартак» в матче Кубка России

      Путин заявил о стабильном развитии экономической ситуации в России

      Шольц указал Нетаньяху на важность защиты гражданского населения сектора Газа

      Госдеп назвал условие для прочного мира в израильском конфликте

      Тутберидзе высказалась о реакции Трусовой на серебряную медаль Игр-2022

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости