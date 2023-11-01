Тутберидзе высказалась о реакции Трусовой на серебряную медаль Игр-2022

Тутберидзе рассказала, что Трусова кидала в нее коньки после серебра на ОИ

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о реакции ее ученицы Александры Трусовой на серебряную медаль Игр-2022. Ее слова приводит YouTube-канал «Коммент.Шоу».

«Она же меня там и пихала, и толкала. А потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки, которые будет снимать, и я буду уворачиваться. Вот такая Сашка», — рассказала тренер.

Ранее Тутберидзе рассказала, что ее очень расстраивают переходы ее фигуристок к другим специалистам. «Я думаю, что очень много добрых людей вокруг. Ей [Юлии Липницкой] же писали везде: меняй тренера. И Жене [Медведевой] писали: надо менять тренера, тренер тебя слил», — рассказала тренер.

Этери Тутберидзе получила известность благодаря работе с одиночницами. Среди ее воспитанниц есть олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева, а также серебряные призеры Игр Евгения Медведева и Александра Трусова.