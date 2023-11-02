Небензя заявил об отсутствии у Израиля права на самооборону

Василий Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это подтверждено заключением Международного суда ООН в 2004 году. Он обвинил США и их союзников в лицемерии. Небензя заявил, что западные страны игнорируют «удары по гражданским объектам, включая больницы».

По словам дипломата, Россия признает право Израиля на обеспечение своей безопасности. Он отметил, что она может быть полностью гарантирована «только в случае справедливого решения палестинской проблемы» на основе известных резолюций Совета Безопасности ООН. Небензя призвал Израиль бороться с террористами, не с мирным населением.

Ранее Небензя заявил, что у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в Газе.

1 ноября агентство Axios сообщало, что демократическая партия США раскололась из-за ситуации в Израиле.