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16:04, 2 ноября 2023Россия

Принятый за еврея врач из видео с погромом в Махачкале раскрыл детали спасения

Принятого за еврея врача в аэропорту Махачкалы от погромщиков спас полицейский

Кадр: «ЛенТВ24» / RuTube

Врача-хирурга Дильшота Мамадалиева из видео с погромом в аэропорту Махачкалы от погромщиков спас сотрудник полиции. Такие детали сам медик раскрыл в разговоре с порталом Msk1.ru.

Мужчина пояснил, что в Дагестан прилетел в гости к своему другу. О начавшихся беспорядках 29 октября на территории воздушной гавани он ничего не знал. По словам Мамадалиева, водитель, который должен был его встретить, не приехал из-за пробок.

«Мне рекомендовали продвинуться за территорию аэропорта, чтобы выйти, и ближе к выходу за территорию, где шлагбаумы, меня задержали», — поделился хирург.

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Участники массовых беспорядков в аэропорту Уйташ окружили его. Ролик, на котором погромщики в агрессивной форме допрашивают медика о его национальности и требуют предъявить паспорт, распространился в соцсетях. На кадрах мужчина просит вернуть его паспорт со словами: «Я не убегаю от вас».

По мнению врача, участники беспорядков вели с ними себя вежливо. «Остановили, спросили, откуда я прилетел, я сказал, что из Москвы, из Шереметьево. Они сказали: "Мы тебе не верим, какой ты нации?" Ну я и сказал правду — я наполовину узбек, а мама у меня русская, и родился в Смоленске», — заметил он.

Из толпы Мамадалиева вывел сотрудник правоохранительных органов. Документ ему вернули в тот же день. Врач заверил, что не пострадал и ни к кому из погромщиков претензий не имеет.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что доложил президенту России Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в махачкалинском аэропорту.

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      Анна Щербакова
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