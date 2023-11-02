Япония сбросит больше воды с «Фукусимы»

Япония начала третий этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Япония начала третий этап сброса воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». О том, что в океан попадет больше очищенной от радиоактивных частиц воды, сообщает France24.

В рамках третьего этапа будет сброшено 7,8 тысячи тонн воды, которые в прошлом были использованы для охлаждения расплавленных реакторов. Представители оператора АЭС Tokyo Electric Power (TEPCO) отметили, что указанный объем жидкости будет попадать в океан постепенно, весь процесс займет около 17 дней.

Второй сброс воды с «Фукусимы-1» начался в октябре. Как и при первом этапе, объем слитой жидкости составил 7,8 тысячи тонн. Раз в сутки в океан попадало не более 460 тонн с расстояния примерно в километр от берега.

Ранее руководитель тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Алексей Байталюк заявлял, что сброшенная с японской АЭС вода может достигнуть российской акватории через семь лет. Эксперт подчеркнул, что напрямую жидкость не попадает в российские реки.