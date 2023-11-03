Найдено новое перспективное лекарство от рака

Cancer Discovery: найден новый препарат от рака с генетическими мутациями

Ученые из Технологического института Вирджинии нашли новое перспективное лекарство от рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery.

Препарат под названием MRTX1719 воздействует на раковые клетки с генетическими изменениями — отсутствием гена-супрессора опухоли CDKN2A и гена MTAP. Такие мутации могут привести к неконтролируемому росту клеток, но MRTX1719 использует эту слабость для уничтожения злокачественного новообразования.

Авторы уточняют, что новый препарат — это обновленная версия класса лекарств, нацеленных на фермент PRMT5. Однако MRTX1719 связывается с определенной частью белка PRMT5 способом, уникальным для раковых клеток с перестройкой гена CDKN2A/MTAP.

В ходе ранних клинических испытаний удалось продемонстрировать достижение положительного эффекта у пациентов с определенными типами рака, характеризующиеся отсутствием гена MTAP, включая меланому, рак желчного пузыря, мезотелиому, рак легких и злокачественную опухоль оболочек периферических нервов (ЗООПН).

В ноябре 2023 года международная исследовательская группа представила новый метод лечения рака крови при помощи препарата, вызывающего особый тип клеточной гибели — ферроптоз, открытый лишь недавно.