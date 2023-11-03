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09:18, 3 ноября 2023Спорт

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать победу в матче НХЛ

Передача Панарина и 26 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину Харрикейс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Крис Крайдер и Уилл Кайлли. У «Каролины» отличился Сет Джарвис.

Также одержать победу команде помогла передача российского форварда Артемия Панарина. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 26 сейвов и был признан второй звездой матча.

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.

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