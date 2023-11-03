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16:27, 7 ноября 2023Наука и техника

Впервые зафиксировано прикрепление одного вируса к другому

ISME: впервые зафиксировано прикрепление одного бактериофага к другому

Фото: Marko Djurica / Reuters

Ученые из Университета Мэриленда и Вашингтонского университета в Сент-Луисе впервые зафиксировали прикрепление одного вируса к другому. Результаты работы описаны в журнале ISME.

Вирусам-сателлитам для размножения необходимо заражение клетки-хозяина, после чего вирус-сателлит применяет белки другого вируса, чтобы заставить клетки-хозяина производить новые вирионы. Для реализации этого процесса сателлиту требуется нахождение рядом с вирусом-помощником, однако ранее никогда не удавалось зафиксировать их прикрепление.

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В новом исследовании команда описывает первое наблюдение бактериофага-сателлита (вируса, который заражает бактериальные клетки), прикрепляющегося к бактериофагу-помощнику в месте перехода капсида к хвосту вируса. На снимках, полученных с современного и мощного микроскопа, 80 процентов вирусов-помощников были прикреплены к другому бактериофагу. У остальных присутствовали следы сателлитных усиков.

В сентябре 2023 года международная команда специалистов обнаружила в Марианской впадине новый вирус, который относится к бактериофагам.

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      Елена Апазиди
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