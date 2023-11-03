«Задача одна — зацепить нас, уколоть». Посол Антонов заявил, что США ведут фронтальное наступление на Россию

Антонов: США ведут фронтальное наступление на РФ с целью помешать ее развитию

США ведут фронтальное наступление на Россию во всех сферах, начиная от политики и экономики и заканчивая вопросами прав человека. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что это происходит в попытке помешать развитию государства, не допустить роста благосостояния простых людей.

Посол также назвал антироссийские санкции США хаотичными и лишенными здравого смысла, наносящими больше вреда американской стороне, нежели российской.

Задача одна — зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России Анатолий Антонов посол России в США

По мнению Антонова, Вашингтон продолжает «обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву».

Посол заявил, что очередные санкции США против России не сработают

Посол прокомментировал очередной пакет антироссийских санкций, принятых в США, и отметил, что они не работают. Он напомнил, что в список ограничений попали многие иностранные организации, которые пытаются работать с Россией в подобных условиях.

Главный вывод какой? Санкции не срабатывают. Посмотрите, что происходит: как прекрасно действует наше сельское хозяйство, наши самолеты поднимаются, наша экономика показывает тенденцию к росту Анатолий Антонов посол России в США

Минфин США 2 ноября опубликовал обновленный перечень попавших под санкции банков. Помимо «Русского стандарта» в него вошли банк «Хоум Кредит», Почта Банк, АФК «Система», ВБРР, ХКФ Банк и «Арктик СПГ 2».

В расширенный санкционный список попали замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных и Виктор Евтухов, всего в нем указаны 37 физических лиц, а также военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад испытывает дефицит идей, но все равно будет продолжать санкционное давление на Россию. Он отметил, что задача российской экономики состоит в хорошей адаптации к новым условиям.

Антонов предупредил о росте вмешательства США во внутренние дела России

Антонов отметил, что Вашингтон преследует цель расшатать внутреннее единство в России. Он предупредил о росте американского вмешательства во внутренние дела страны в преддверии выборов президента в 2024 году.

Он отметил, что в СМИ, официальных выступлениях в США говорится о том, что России нужно нанести поражение, измотать экономическими санкциями. Для нормализации отношений Соединенные Штаты должны продемонстрировать честность своих намерений, изменить политику в отношении Москвы и показать готовность учитывать ее национальные интересы, подчеркнул посол.

Очень опасно то, что делают сейчас американцы — пытаются вмешаться в наши внутренние проблемы. Я думаю, что это вмешательство во внутренние дела Российской Федерации будет нарастать по мере приближения выборов президента Анатолий Антонов посол России в США

В качестве примера подобного вмешательства дипломат привел беспорядки в Махачкале.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств. Глава государства отметил, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб.

Посол считает, что США не готовы к серьезному разговору с Россией по Украине и Ближнему Востоку

Антонов отметил, что США не готовы к серьезному разговору с Москвой ни по Украине, ни по конфликту на Ближнем Востоке.

По его словам, Вашингтон по-прежнему считает, что находится «на островке свободы и благополучия» и сможет решить все проблемы в одиночку, однако у него не получится.

Антонов рассказал, что несколько дней назад обсуждал с представителями США ситуацию вокруг израильско-палестинского конфликта.

Интересно, что прозвучало в ходе переговоров. Люди стали говорить о важности взаимодействия России и Соединенных Штатов Америки. И не просто по Ближнему Востоку, а по проблемам борьбы с терроризмом Анатолий Антонов посол России в США

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты сами прекратили подобное взаимодействие, причем не только в вопросе обострения между Израилем и Палестиной, но и по всему Ближнему Востоку.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что США подначивают Израиль к радикальным действиям в секторе Газа. Дипломат обвинил американскую сторону в лицемерии. Он подчеркнул, что трагедии и хаос будут продолжаться, и сторонам необходимо работать над прекращением конфликта, «а не продлевать его и усугублять».

Антонов считает, что политика США на Украине провалилась

Антонов считает, что политика США в отношении Украины провалилась, ожидаемого контрнаступления не происходит.

Как представляется, американская политика по Украине провалилась. Нет никакого контрнаступления. Что сегодня происходит? Американцы наращивают поставки оружия, наши вооруженные силы прекрасно сжигают и уничтожают все это вооружение Анатолий Антонов посол России в США

Посол подчеркнул, что ни Вашингтон, ни украинскую администрацию не интересует судьба простых людей, которых бросают на фронт и обрекают на гибель.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что США не разрешили Украине продолжить мирные переговоры с Россией в Стамбуле в марте 2022 года. Он отметил, Киев был вынужден обсуждать с Вашингтоном все вопросы, касающиеся урегулирования.