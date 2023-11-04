Ротенберг прокомментировал дисквалификацию словами «всегда за чистый хоккей»

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг в Telegram прокомментировал дисквалификацию.

«Всегда за команду, за ребят, за чистый хоккей!» — написал Ротенберг.

4 ноября Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отстранила специалиста за слова критики в адрес судей после матча СКА с «Авангардом». Это было повторное нарушение пп. 1.24 пункта 1 статьи 55 спортивного регламента лиги. «На клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», — заявили в пресс-службе организации.

3 ноября СКА уступил на своей арене «Авангарду» со счетом 3:5. В начале второго периода форвард армейцев Иван Зинченко подрался с хоккеистом соперников Марком Вербой. «После драки судьи приезжают, а соперник продолжает бить лежачего игрока в голову. У него шрам на всю жизнь, а могло быть хуже», — заявил Ротенберг после встречи, назвав этот случай вопиющим.