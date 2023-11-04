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11:20, 4 ноября 2023Спорт

Ротенберга отстранили за критику судей

КХЛ отстранила Романа Ротенберга на один матч за критику судей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга отстранили за критику судей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 пункта 1 статьи 55 спортивного регламента КХЛ. «На клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», — заявили в пресс-службе лиги.

3 ноября СКА уступил на своей арене «Авангарду» со счетом 3:5. В начале второго периода форвард армейцев Иван Зинченко подрался с хоккеистом соперников Марком Вербой. «После драки судьи приезжают, а соперник продолжает бить лежачего игрока в голову. У него шрам на всю жизнь, а могло быть хуже», — заявил Ротенберг после встречи, назвав этот случай вопиющим.

42-летний Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должность заместителя председателя совета директоров. Перед началом сезона-2023/2024 он подписал с петербургской командой новый контракт на пять лет.

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      Ксения Курашкина
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