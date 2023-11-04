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МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
22:47, 4 ноября 2023Спорт

Усик раскрыл сказанное Фьюри на дуэли взглядов

Украинский боксер Александр Усик предложил Фьюри отдохнуть на дуэли взглядов
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Украинский боксер Александр Усик раскрыл сказанное британцу Тайсону Фьюри на дуэли взглядов. Его слова приводит TNT Sports.

«Когда мы увидели друг друга, я сказал Тайсону: "Дружище, тебе сейчас нужно как следует отдохнуть"», — рассказал спортсмен. Он подчеркнул, что не хотел никаких ярких эмоций, а выразил желание, чтобы они объявили бой.

29 октября промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой с Усиком перенесут, потому что Фьюри не будет готов выйти на ринг в декабре. Днем ранее британец оказался сильнее бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсиса Нганну в бою по правилам бокса.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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      Анастасия Борисова
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