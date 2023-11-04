Усик раскрыл сказанное Фьюри на дуэли взглядов

Украинский боксер Александр Усик предложил Фьюри отдохнуть на дуэли взглядов

Украинский боксер Александр Усик раскрыл сказанное британцу Тайсону Фьюри на дуэли взглядов. Его слова приводит TNT Sports.

«Когда мы увидели друг друга, я сказал Тайсону: "Дружище, тебе сейчас нужно как следует отдохнуть"», — рассказал спортсмен. Он подчеркнул, что не хотел никаких ярких эмоций, а выразил желание, чтобы они объявили бой.

29 октября промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой с Усиком перенесут, потому что Фьюри не будет готов выйти на ринг в декабре. Днем ранее британец оказался сильнее бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсиса Нганну в бою по правилам бокса.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.