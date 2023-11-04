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02:45, 4 ноября 2023Мир

В Белом доме пообещали пресечь разрастание войны Израиля и Газы

В Белом доме заявили о намерении остановить разрастание войны Израиля и Газы

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

США пойдут на любые меры, чтобы пресечь разрастание палестино-израильского конфликта. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации в ходе спецбрифинга, комментируя принимаемые Вашингтоном меры по сдерживанию конфликта между Израилем и Палестиной, передает РИА Новости.

По словам чиновника, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что работа по сдерживанию разрастания данного конфликта была главным приоритетом Белого дома. «Эта позиция остается неизменной. Мы готовы ко всему, что может произойти», — цитирует агентство представителя американской администрации.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны». Жертвами двух ударов ЦАХАЛ по Джабалии стали 195 палестинцев. Как сообщает Reuters, более 120 человек остаются пропавшими без вести, свыше 700 человек получили ранения.

По данным газеты Politico, администрация США потребовала от израильских властей предоставить объяснения причин удара по лагерю беженцев Джебалия.

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