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09:10, 5 ноября 2023Спорт

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Сан-Хосе» 10:2 в НХЛ

Два гола Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Сан-Хосе» 10:2 в НХЛ

Фото: Darren Yamashita / Ruters

«Питтсбург Пингвинс» разгромил на выезде «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 10:2. Победить гостям помог дубль российского форварда Евгения Малкина. Он отметился голами на 30-й и 52-й минуте. Еще по одному дублю на счету Райлли Смита и Джейка Гюнцеля. По одной шайбу забросили Винни Хиностроза, Крис Летанг, Мэтт Нието и Брайан Раст. У хозяев отличились Энтони Дюклер и Джейкоб Макдональд.

19 октября Малкин вошел в топ-3 лучших российских снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил шайбу в матче против «Детройт Ред Уингс», она стала для него 474-й за карьеру в лиге. Таким образом, он поднялся на третье место в рейтинге российских снайперов, сместив с него Александра Могильного (473 гола). На второй и первой позиции расположились Сергей Федоров (483 гола) и Александр Овечкин (822 гола) соответственно.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На протяжении всей карьеры он играет за «Питтсбург». Вместе с командой россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли.

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      Ксения Курашкина
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