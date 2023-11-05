Галкин раскрыл местонахождение Пугачевой

Максим Галкин опубликовал фото с Пугачевой в Сигулде

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) опубликовал фотографию с женой певицей Аллой Пугачевой в Прибалтике. Снимок размещен на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде», — написал юморист под фото 4 ноября.

При этом ранее в этот же день машина Пугачевой была замечена в Твери. Она вернулась в Россию 2 ноября. Артистка въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области.

Комментируя возвращение Аллы Пугачевой, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой законопослушный россиянин может свободно покидать родину и вернуться в любое время.

В конце октября Пугачева вышла на связь впервые за четыре месяца. Исполнительница опубликовала серию фотографий с семьей. «Живем дальше», — написала она, а также закрыла комментарии к своей публикации.