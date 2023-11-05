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16:40, 5 ноября 2023Спорт

Менеджер Махачева назвал следующего соперника бойца

Абдель-Азиз заявил, что следующий соперник Ислама Махачева — Джастин Гэтжи
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева, назвал следующего соперника бойца. Специалист высказался в социальной сети X.

«Чарльз Оливейра вообще не заслужил этот бой. Джастин Гэтжи – следующий», – написал Абдель-Азиз.

Махачев и Оливейра должны были встретиться 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, однако бразилец снялся из-за травмы. В итоге российский спортсмен подрался с австралийцем Александром Волкановски, нокаутировав его в первом раунде.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды. В активе 34-летнего Гэтжи 25 побед и четыре поражения.

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      Ксения Курашкина
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