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02:01, 5 ноября 2023Мир

В США озвучили главный страх Украины из-за ситуации в Израиле

The Hill: Украина боится «остаться за бортом» из-за ситуации в Израиле

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Украина боится «остаться за бортом» после переключения внимание мира на конфликт в Израиле. Кроме того, Киев с тревогой ждет решения Конгресса США по новому финансированию, пишет издание The Hill.

Обозреватели подчеркнули, что Украина была обеспокоена еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем, когда Конгресс отказался включать финансирование для Киева во временный бюджет.

В свою очередь, депутат Верховной рады Кира Рудик заявила изданию, что надеется на то, что Конгресс в конечном итоге согласует новое финансирование для Украины. При этом политик выразила обеспокоенность из-за того, что с приближением президентских выборов в Штатах «дебаты усложняются».

«Я не могу даже передать вам, каково это — находиться здесь, на Украине, разговаривать с людьми, чья способность бороться зависит от решений, которые принимаются где-то так далеко», — заявила Рудик.

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